اسلامي: انتجنا 400 ألف جرعة من الأدوية الإشعاعية وقمنا بتصدير مادة غاليوم لبعض دول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال تصريحات متلفزة وشرحه لأحدث الإنجازات وأهم برامج الصناعة النووية في البلاد: "انه من المهم بالنسبة لنا تلبية احتياجات المجتمع في القطاع الطبي، حيث أنتجنا في العام الماضي 400 ألف جرعة من المستحضرات الصيدلانية وتم توزيعها".

وتابع: "ان التركيز على الأبحاث الموجهة نحو النتائج يقودنا إلى الاستجابة لمتطلبات المجتمع، كما اننا نستخدم حاليا المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية بفعالية، وما زال هذا المسار مستمراً. نحن نعمل على زيادة فعالية المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية".

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى إنتاج وتصدير مادة الغاليوم المستخدمة في الأدوية الإشعاعية وقال: "خلال هذا العام، قمنا بتصدير هذه المادة التي ننتجها بجودة عالية وهناك طلبات كبيرة لشراءها من قبل دول مختلفة".

وأضاف اسلامي: "لقد بدأنا عملاً جديداً وأنشأنا مدارس ثانوية للطاقة الذرية حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بأفضل الجامعات وخططنا لجذبهم بأنفسنا اعتباراً من هذا العام، وسيتجاوز عدد هذه المدارس هذا العام 20 مدرسة".

وفيما يتعلق بالوثائق الموقعة واستخدام التكنولوجيا النووية في المجتمع، قال: "من القضايا المهمة التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية أيضا، هي دخول التكنولوجيا النووية في حياة الناس، وتكون أحد حالاتها هي استخدام تقنية التشعيع في الزراعة التي تؤدي إلى تدمير الآفات والسموم المتبقية ويجعل المنتجات تدوم لفترة أطول".

وأوضح: "قمنا في العام الماضي ببناء وتجهيز الأعمال الهندسية الضرورية لإنشاء نظام مولد التشعيع، والآن، قد بدأ العمل لإنشاء عدد من المشاريع في هذا الصدد، ويجب علينا تفعيل خمسة مراكز على الأقل خلال العام المقبل".

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