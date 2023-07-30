محادثات إيرانية عراقية لمعالجة مشكلة الغبار والعواصف الترابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوفد الإيراني الذي يتكون من مستشار رئيس منظمة حماية البيئة، وسكرتير المقر الوطني لإدارة ظاهرة الغبار وممثل وزارة الجهاد الزراعي، سيتابع أهدافًا لـتنفيذ خطة العمل الإقليمية الفرعية للتعامل مع ظاهرة الغبار، وتشكيل مجموعة عمل تقني اقليمي وإجراء العمليات التنفيذية المشتركة للحد من ظاهرة الغبار العابر للحدود.

وخلال هذه الرحلة، أعلن ممثل وزارة الجهاد الزراعي، علي رضا يزداني: "انه نظرا للتجارب العالمية بشأن منهج الزراعة الصونية من أجل حماية التربة وزيادة إنتاجية المياه والتعامل مع العواصف الترابية، أصبح من المقرر نقل هذه التجربة إلى العراق، فضلا عن تطوير البرامج المتعلقة بها في بلادنا".

وأضاف علي رضا يزداني: "إن أهم أهداف هذه الرحلة هو القيام بإجراءات تنفيذية مشتركة مع دولة العراق المجاورة، بحيث يمكن مشاركة المعرفة والتكنولوجيا والخبرات مع المسؤولين العراقيين للسيطرة على الغبار".

ووفقًا لهذا التقرير، فإن برنامج هذه الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام يشمل الاجتماع مع نواب وزيرى البيئة والزراعة في العراق ، وزيارة مراكز الغبار التي تؤثر على إيران وعقد اجتماعات الخبراء لنقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات لبلدنا إلى العراق في مجال التكيف والادارة والتعامل مع هذه الظاهرة".

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