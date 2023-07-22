السيد الحكيم يشيد بالتقارب بين طهران ودول الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، خلال لقاءه ممثل الرئيس الإيراني الشيخ محمد حاجي‌ دولابي،التعازي بحلول شهر محرم الحرام ووجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في المنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق وإيران لاسيما استحقاق زيارتي عاشوراء والأربعين.

ودعا السيد الحكيم إلى "إدامة العلاقات وتنسيق المواقف"، مشدداً على "ضرورة استقرار المنطقة كمقدمة لاستقرار ورفاهية شعوبها".

وأشاد السيد الحكيم "بالتقارب بين طهران ودول الخليج الفارسي "، مبيناً أن "ذلك التقارب ينم عن رغبة لإدارة الاختلافات تمهيدا لتصفيرها".

وجدد السيد الحكيم "الإدانة لحادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد والدنمارك"، مؤكداً أن ذلك "يندرج في خانة استهداف السلم العالمي وعدم الإكتراث بمشاعر ملياري مسلم".

ودعا السيد الحكيم "الدول التي تجيز هذه الأفعال إلى مراجعة مواقفها فحرية التعبير والحرية الشخصية تنتهي عندما تتقاطع مع حرية ومشاعر الآخرين".

المصدر: الفرات نيوز

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