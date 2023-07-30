وزير النفط: إيران لن تتسامح مع انتهاك حقوقها في حقل "آرش" الغازي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار جواد اوجي إلى حقوق إيران في حقل "آرش" الغازي المشترك مع الكويت والسعودية، على هامش جلسة لمراجعة خطط ومشاريع المتعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة، قائلا: "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها".

وتابع وزير النفط: "فيما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز المشتركة، سلكنا دائما طريق التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبالنسبة لحقل "آرش" أيضا إيران تريد اجراء عملية مشتركة"، مستدركا بقوله: "لكنه إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون فإن إيران ستدرج توفير الحقوق والمزايا واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في برامج عملها ولن تسمح بأي انتهاك لحقوقها".

يذكر انه يقع حقل "آرش" أو "الدرة" الغازي على الحدود المائية المشتركة بين إيران والكويت، وتتقاسم هذا الحقل ثلاث دول هي إيران والكويت والسعودية.

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