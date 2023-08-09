إنتاج النفط الإيراني يصل 3.5 مليون برميل يوميًا قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن خجسته مهر في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الصحفي: "ان في الحكومة الحالية تضاعفت صادرات النفط الإيرانية، حيث كان في البداية حجم إنتاج النفط 2.2 مليون برميل في اليوم، ولكنه سيصل هذا الرقم إلى 3500000 برميل يوميا في غضون اسبوع آخر".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية: "انها ستتم إضافة 100 ألف برميل إلى إنتاج إيران من النفط بنهاية سبتمبر ، وسيصل الإنتاج إلى 3.5 مليون برميل".

وأوضح: "في النصف الثاني من العام الجاري ، سيتم التوقيع على نحو 8 مليارات دولار لتطوير حقلين مشتركين لإيران، ولدينا الآن حوالي 11 مليار دولار من عقود التطوير".

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