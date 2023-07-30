النيجر ... متظاهرون يهاجمون السفارة الفرنسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تظاهر الآلاف أمام السفارة الفرنسية في نيامي، الأحد، وأصر بعضهم على دخولها احتجاجا على قرار باريس تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى بلادهم، على خلفية استيلاء عسكريين على السلطة.

وخلال الاحتجاجات، انتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها، ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.

وصاح بعض المتظاهرين: "تحيا روسيا"، "يعيش بوتين" و"تسقط فرنسا"، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت باريس قد أعلنت أمس السبت تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر، على خلفية الانقلاب العسكري.

ودعت فرنسا إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب".

وحذا الاتحاد الأوروبي حذو فرنسا، وأعلن وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر.

وفي وقت سابق، أعلن عسكريون في جيش النيجر، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.

وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".

خلال تجمع لمؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر الذين أطاحوا الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها، ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.

وصاح بعض المتظاهرين: "تحيا روسيا"، و"فلتسقط فرنسا".

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