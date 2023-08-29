عبدالسلام: أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر مدان ومرفوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام في تغريدة له على منصة (X)، اليوم الثلاثاء، إن "على فرنسا أن تحترم إرادة شعب النيجر المتطلع إلى الحرية والسيادة، بعد عقود من النهب الاستعماري لثروات البلاد".

وذكر أن أي تدخل عسكري في النيجر يأتي في إطار سياسة الهيمنة الاستعمارية التي تتبعها فرنسا في أفريقيا.

وكان المكتب السياسي لأنصار الله، أكد في وقت سابق، دعمه لإرادة شعب النيجر، داعياً دول الجوار لاحترام الإرادة الوطنية لشعب النيجر.

وأعلن سياسي أنصار الله في بيان له، رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي ضد مصلحة جمهورية النيجر وشعبها المتطلع إلى السيادة والاستقلال.

من جانبه، أكد ناطق حكومة الإنقاذ الوطني- وزير الإعلام ضيف الله الشامي، تضامن اليمن وتأييده للانتفاضة الشعبية في النيجر ضد النظام العميل لدول الاستكبار العالمي وعلى رأسها فرنسا وأمريكا وأطماعهما الاستعمارية.

المصدر: المسيرة

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