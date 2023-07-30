انتاج السيارات الإيرانية تحقق نمو بنسبة 30٪

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير عام صناعة السيارات بوزارة الصناعة الايرانية، في تصريح له ، إننا نشهد حاليا ثمار اعطاء الاولوية من قبل الحكومة الحالية للبرامج التحويلية في مجال الإنتاج وتنظيم سوق السيارات والتركيز على التقنيات الجديدة في صناعة السيارات بالاعتماد على قوة الشركات القائمة على المعرفة.

وأضاف، منذ بداية هذا العام، تم إنتاج ما يقرب من 363 ألف سيارة ركاب بطريقة مباشرة وكاملة، مما يدل على نمو بنسبة 41٪ مقارنة بـ 257 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع، في الفترة المذكورة، تم إنتاج 51 الف شاحنة صغيرة في البلاد ، وهو ما يمثل نموا بنسبة 52 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف، في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم إنتاج حوالي 990 شاحنة صغيرة ، مما يدل على نمو بنسبة 60٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال هذه الفترة ، تم أيضا إنتاج ما يقرب من 715 حافلة صغيرة وحافلة ، وهو ما يمثل نموا بنسبة 3 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واشار الى احصائيات انتاجية في هذا المجال كإنتاج حوالي 13 الف و 700 نوع من المركبات الثقيلة (شاحنات ، لوريات ، جرارات) ونمو بنسبة 77٪ في الإنتاج في هذا المجال .

وأضاف، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تم إنتاج أكثر من 90 ألف سيارة في القطاع الخاص مما يُظهر زيادة تقارب 89٪ مقارنة بإنتاج 48 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

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