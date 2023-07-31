أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره السوري في مبنى وزارة الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الايراني نظيره السوري ظهر اليوم الذي سافر إلى طهران الليلة الماضية على رأس وفد سياسي واقتصادي.

ويشار إلى أن هذه هي الزيارة الرابعة لوزير الخارجية السوري لإيران في الحكومة الثالثة عشرة.

واستضافت سوريا في يومي 3 و 4 مايو من هذا العام الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي والوفد السياسي والاقتصادي المرافق له بعد 13 عاما.

وقال ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي اليوم حول زيارة وزير الخارجية السوري إلى طهران، ستتم مناقشة قضايا مختلفة، من بينها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، واستمرار عملية مكافحة الإرهاب، والمسائل المتعلقة بعملية توطيد الاستقرار وإتمام العملية السياسية في سوريا.

وايضا ستناقش عملية خفض التصعيد في العلاقات بين سوريا وتركيا وإرساء الأسس للاجتماع الرباعي المقبل بين إيران وروسيا وسوريا وتركيا في إطار مفاوضات أستانا ومفاوضات تهدئة التوتر وتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

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