أمير عبداللهيان يؤكد استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع ليبيا ومساعدتها في إعادة الإعمار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدللهيان، استقبل وزيرة خارجية ليبيا السيدة نجلاء المنقوش وبحث وتبادل معها وجهات النظر حول القضايا التي تهم الجانبين.

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات مع دولة ليبيا الصديقة، والمساعدة في إعادة إعمار هذا البلد.

كما أوضح المكانة الحقيقية للمرأة في إيران وانتقد السياسة المزدوجة للغرب والاستغلال السياسي لقضية حقوق المرأة.

كما أدان أمير عبداللهيان بما قامت به السويد والدنمارك من إساءة للقرآن الكريم واعتبر تضامن ووحدة الدول الإسلامية في العالم في هذا المجال في غاية الأهمية.

بدورها أعربت وزيرة الخارجية الليبية، في هذا اللقاء، عن ارتياحها لزيارة طهران، بعد قرابة 17 عاما على آخر زيارة لمسؤول ليبي رفيع المستوى إلى إيران، وقالت، إن هذه الزيارة دليل على إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.

واتفق الجانبان في هذا اللقاء على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك تفعيل اللجنة العليا المشتركة، وتشكيل اللجنة الاستشارية السياسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وإقامة المعارض التخصصية.

وأعرب وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليبيا عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الليبي في طهران إلى مستوى سفير، وإعادة تنشيط سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طرابلس، واستئناف الخط الملاحي بين البلدين، وأكدا على عزم مسؤولي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، ورفضا بشكل مشترك الإساءة للقرآن الكريم.

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