قائد البحرية الإيرانية يلتقي بنظيريه الجنوب أفريقي والسريلانكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية الإيرانية، كلًا من الأدميرال موندي لوبسي، قائد القوات البحرية الجنوب أفريقية، والأدميرال كانشانا بانغودا، قائد القوات البحرية السريلانكية، في اجتماعين منفصلين على هامش مناورات "ميلان 2026".

وأكد الأدميرال الإيراني، خلال لقائه بقائد القوات البحرية الجنوب أفريقية، على أهمية سياسة تطوير التعاون البحري مع الدول المستقلة، وصرح بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لتبادل خبراتها في المجالات التعليمية والتقنية والعملياتية مع القوات البحرية الجنوب أفريقية.

كما شدد على ضرورة تضافر جهود القوات البحرية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة وضمان الأمن المستدام في المياه الدولية.

أكد الأدميرال موندي لوبسي، في معرض حديثه عن الإمكانيات الواسعة للتعاون بين البلدين في المجال البحري، على أهمية تعزيز التفاعلات المهنية، وتبادل الوفود التدريبية، والاستفادة من الخبرات العملياتية المشتركة، قائلاً: "يمكن للتعاون بين القوات البحرية أن يلعب دوراً فعالاً في تعزيز أمن خطوط الملاحة البحرية ودعم الاستقرار الإقليمي". واعتبر مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفعّالة في التدريبات الدولية دليلاً على نهجها المسؤول تجاه الأمن البحري.

كما واصل قائد البحرية اجتماعه مع قائد البحرية السريلانكية، مصرحاً بأن الدبلوماسية البحرية تُعدّ أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البحرية، وأضاف: "تولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية اهتماماً خاصاً بتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة في منطقة المحيط الهندي، ويمكنها توسيع تعاونها مع سريلانكا في مجالات التدريب المتخصص، ونقل الخبرات التقنية، وإجراء التدريبات المشتركة".

وأضاف: "ستُمهد التفاعلات البحرية الطريق أمام السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".



أكد الأدميرال كانشانا بانغودا، مشدداً على الموقع الاستراتيجي للمحيط الهندي في معادلة الأمن العالمي، على ضرورة توسيع التعاون البحري بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن التفاعل البنّاء والمستمر بين القوات البحرية من شأنه أن يُفضي إلى تعزيز الثقة المتبادلة، وتحسين السلامة البحرية، وتطوير التعاون متعدد الأطراف في مجال البحث والإنقاذ ومواجهة التهديدات العابرة للأقاليم. وأكد أن البحرية السريلانكية على أتم الاستعداد لتطوير علاقات التدريب وعقد برامج مشتركة متخصصة.