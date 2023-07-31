الشمري: سيتم تركيب أكثر من 120 بوابة لتسهيل حركة المرور من منفذ زرباطية - مهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية العراقي "عبد الله الشمري " إن أكثر من 50 بالمئة من زوار الأربعین يدخلون العراق من منفذ "زرباطية - مهران" الحدودي فيجب أن یتركز معظم الامکانیات المطلوبة فيه.

و اضاف الشمري خلال الاجتماع المشترك مع نظیره الایراني احمد وحیدي الذي عقد الیوم في معبر زرباطية - مهران الحدودي: قامت محافظتا إيلام في إيران وواسط في العراق بأعمال بنية تحتية جيدة على جانبي الحدود ، كما أن تطوير الطرق على جدول الأعمال.

و تابع: تمت زيادة أنظمة تسجيل الدخول والخروج على حدود الزرباطية العراقية ، وسيتم تركيب أكثر من 120 بوابة لتسهيل حركة المرور وتسريعها.

و اوضح الشمري أنه تم التخطيط لحوالي 200 مركبة تتكون من حافلات ومركبات أخرى للنقل العام ونقل الزائرين في مسارات الدخول والخروج.

وفي إشارة إلى حرارة الجو خلال مراسم الأربعين ، ذكّر وزير الداخلية العراقي: سيتم توفير مياه الشرب للزوار على حدود زرباطية ، كما تم الاتفاق على وصول سيارات الإنقاذ.

و خلال هذا الاجتماع ناقش الجانبان تأمين الحدود الإيرانية- العراقية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين.

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