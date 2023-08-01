الجهاد الاسلامي تشيد بعملية "معاليه أدوميم" وتؤكد أنها رد طبيعي على العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي أ. طــارق سلمــي في بيان له إن فارس من أبطال شعبنا المقاوم خرج مصوباً سلاحه ورصاصه نحو صدر العدو الصهيوني الذي يمعن في جرائمه واعتداءاته بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

وأشادت الحركة بالعملية الفدائية البطولية التي نفذها مقاوم فلسطيني بطل في مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أرضنا المحتلة شرق القدس.

وشددت على أن هذه العملية هي رد طبيعي على العدوان واقتحام المسجد الأقصى المبارك .

وأُصيب خمسة مستوطنين "إسرائيليين" بجراح، عصر اليوم الثلاثاء1/8/2023م، في عملية إطلاق نار شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب "نجمة داوود الحمراء"، فإن عدد الاصابات في عملية اطلاق النار قرب مستوطنة معاليه ادوميم ارتفع إلى 5 جراح اثنين منهم خطيرة و3 متوسطة.

بدورها، أكدت القناة 14 "الإسرائيلية"، ارتقاء المنفذ عقب اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس".

وفي تفاصيل العملية، قالت القناة ١٣ "الإسرائيلية":" إن منفذ عملية إطلاق النار داخل مستوطنة "معاليه أدوميم" كان يرتدي زي حارس أمن".

وأشارت القناة إلى أن منفذ العملية استخدم بندقية M16

في حين، قالت صحيفة "معاريف" في تحقيق أولي:" إن منفذ العملية من عمال النظافة في مستوطنة معاليه ادوميم، وركض باتجاه المركز التجاري في المستوطنة وقام بإطلاق النار صوب المستوطنين في المكان، وتم تحييد من قبل حارس أمن".

وبينت الصحيفة، أن "نتنياهو" يتلقى تحديثات منتظمة حول الهجوم في معاليه أدوميم، علما أن العملية وقعت بالتزامن مع عقده جلسة تقييم أمنية برفقة "غالانت" في مقر الجيش "الإسرائيلي" بالضفة.

ولفتت إلى أن "بن غفير" قاطع زيارة لقاعدة لقوات "حرس الحدود" ويتوجه حاليا لمكان العملية.

المصدر: فلسطين اليوم

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