رئيس البرلمان الباكستاني: الفرص متوفرة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نوّه رئيس المجلس الوطني الباكستاني "راجا برويز اشرف" الى اهمية العلاقات بين اسلام اباد وطهران في سياق تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين؛ كما دعا الى الارتقاء بمستوى التعاون التجاري نظرا للاواصر السياسية الوطيدة التي تربط هذين البلدين الجارين.

وفي لقائه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى باكستان "رضا اميري مقدم"، اثنى "برويز اشرف" على حفاوة الاستقبال الذي يلقاه السياح الباكستانيون داخل الاراضي الايرانية.

وفيما اشار الى توفر الفرص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران واسلام اباد، قال رئيس المجلس الوطني الباكستاني : نحن سندعم الجهود الهادفة الى تعزيز العلاقات البرلمانية والتي تسهم في تمتين الاواصر الثنائية اكثر فاكثر.

الى ذلك، اشاد السفير الايراني في اسلام اباد، بالموقف الايجابي لرئيس البرلمان الباكستاني حيال العلاقات الوثيقة بين البلدين؛ كما جدد الادانة لحادث التفجير الارهابي الاخير في شمال غرب هذا البلد، واعرب عن تعاطفه مع حكومة وشعب باكستان.

السفير اميري، قدم خلال اللقاء مع "برويز اشرف" اليوم، تقريرا حول مستجدات التعاون الايراني الباكستاني والخطط التي سيتابعها بهدف توسيع هذا التعاون، كما اعرب عن ارتياحه لقاء العلاقات البرلمانية الماضية نحو التقدم بين البلدين.

/انتهى/