لاريجاني: إيران وباكستان عازمتان على مواجهة الإرهاب بجدية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاربعاء في ختام زيارته لباكستان أن إيران وباكستان تمتلكان الإرادة لمواجهة الإرهاب بجدية.

وافادت وكالة مهر للانباء ان لاريجاني اشار خلال هذا المؤتمر الصحفي الى موضوع التعاون الأمني بين طهران وإسلام أباد، مصرحا: "تبادل المعلومات يشكل جزءًا من التعاون الأمني. يجب أن تتوجه إرادة البلدين نحو مواجهة الإرهاب بجدية".

وأضاف لاريجاني: "مسار التعاون بين البلدين إيجابي. نسمع أحيانًا أن جماعات إرهابية تسللت إلى إيران لتنفيذ عمليات. على البلدين امتلاك آليات مشتركة لمواجهتها".

وأكد: "إرادة البلدين تتجه نحو التعاون المشترك في هذا المجال".

ولفت لاريجاني إلى أن "طهران وإسلام أباد يمكنهما من خلال الأدوار التكاملية القيام بأعمال إيجابية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي".

