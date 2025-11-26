لاريجاني: إيران وباكستان عازمتان على مواجهة الإرهاب بجدية

وافادت وكالة مهر للانباء ان لاريجاني اشار خلال هذا المؤتمر الصحفي الى موضوع التعاون الأمني بين طهران وإسلام أباد، مصرحا: "تبادل المعلومات يشكل جزءًا من التعاون الأمني. يجب أن تتوجه إرادة البلدين نحو مواجهة الإرهاب بجدية".

وأضاف لاريجاني: "مسار التعاون بين البلدين إيجابي. نسمع أحيانًا أن جماعات إرهابية تسللت إلى إيران لتنفيذ عمليات. على البلدين امتلاك آليات مشتركة لمواجهتها".

وأكد: "إرادة البلدين تتجه نحو التعاون المشترك في هذا المجال".

ولفت لاريجاني إلى أن "طهران وإسلام أباد يمكنهما من خلال الأدوار التكاملية القيام بأعمال إيجابية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي".