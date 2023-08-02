انضمام صاروخي كروز "قدير" و "فتح 360" المزودين بالذكاء الاصطناعي الی بحرية الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه انضمت منظومة صاروخ كروز "قدير" وصاروخ "فتح 360" الباليستي، المجهزين بالذكاء الاصطناعي، إلى بحرية الحرس الثوري في مناورات اقتدار هذه القوة البحرية بجزيرة بو موسى جنوب البلاد.

وانطلقت مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري صباح اليوم الاربعاء في جزيرة بو موسى للدفاع الراسخ عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري ومجموعة من قادة ومسؤولي القوات المسلحة.

وفي هذه المناورات تم ولأول مرة ، ازاحة الستار عن منظومة صاروخ كروز "قدير" وصاروخ "فتح 360" الباليستي المزودين بالذكاء الاصطناعي وانضمامهما إلى بحرية الحرس الثوري.

وقال القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" علی هامش المناورات : نحن نحاول دائمًا لضمان الأمن والإستقرار للبلاد، وهذه هي سياستنا.

وأضاف: أن الشعب الإیراني العظيم،حي وسیلقن العدو درسا باعثا علی الندم لكل التهديدات والمؤامرات الغامضة والمعقدة والسيناريوهات الغامضة والأحقاد.

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