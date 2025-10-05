اللواء باكبور: اي تحرك للعدو من البحر أو الجزر سيواجه برد حازم من بحرية الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور قام بزيارة تفقدية للجاهزية القتالية للوحدات العملياتية في جزر الخليج الفارسي.

واكد اللواء باكبور: نحن في أتم الجاهزية لمواجهة العدو في الجزر والسواحل والبحار.

وفي تقييم للجهوزية في جزر الخليج الفارسي، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: القوات البحرية للحرس تتمتع بمعنويات عالية واستعداد ممتاز في البحر والجزر والسواحل.

وشدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني: كما أجبرنا الكيان الصهيوني وأميركا على الركوع في الحرب الأخيرة، فإن نفس الروح لا تزال سائدة، وأي تحرك للأعداء في البحر أو في الجزر سيواجه برد حازم من قبل بحرية حرس الثورة.