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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١:٣٣ م

وزير الداخلية الايراني: نتابع نقل المياه من الآبار الجديدة إلى نهر هيرمند

وزير الداخلية الايراني: نتابع نقل المياه من الآبار الجديدة إلى نهر هيرمند

 أکد وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" متابعة حق إيران في حصتها المائية من نهر هيرمند الحدودي داعيا المسؤولين الأفغان إلى القيام بواجبهم في هذا الصدد وأضاف: نتابع نقل المياه من الآبار الجديدة إلى هذا النهر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أکد وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" متابعة حق إيران في حصتها المائية من نهر هيرمند الحدودي داعيا المسؤولين الأفغان إلى القيام بواجبهم في هذا الصدد وأضاف: نتابع نقل المياه من الآبار الجديدة إلى هذا النهر.

وقال وحيدي علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعا، بشأن حصة ایران المائیة من نهر هيرمند الحدودي، : إننا نتابع نقل المياه من الآبار الجديدة إلى نهر هيرمند ، لكن المشكلة لم تحل.

داعيا المسؤولين الأفغان إلى القيام بواجبهم في هذا الصدد.

وأضاف أن الحكومة تتابع بجدیة أزمة نقص المياه في محافظة سيستان وبلوشستان ولقد اتخذت قرارات وإجراءات مهمة خلال هذه الفترة ولو لم يتم تلك الإجراءات لكنا واجهنا مشاكل أكثر خطورة.

/انتهی/

رمز الخبر 1935544

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