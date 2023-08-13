خبراء إيرانيون يزورون مصادر نهر هيرمند في أفغانستان لأول مرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظمي قمي: "أن وفدنا الفني موجود حاليا في كابول، وقد قام هذا الوفد بزيارة منطقة "دهروود"(التي ينشعب منها نهر هيرمند) وسنتلقى تقريره قريبا"، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها خبراء إيرانيون محطة قياس المياه في منطقة "دهروود".

وقال سفير إيران في أفغانستان إنه وفقًا للمعاهدة التي تم التوصل إليها في عام 1973، يمكننا التساؤل والتحقق من ادعاء الطرف الآخر بشأن نقص المياه.

وفي يونيو الماضي، قال كاظمي قمي إن طالبان وافقت على زيارة خبراء إيرانيين لسد "كجكي".

تستند مطالب إيران لهذا الحق المائي إلى المعاهدة التي تم التوصل إليها في عام 1973 ، وقد أجريت مفاوضات مفصلة على مستويات مختلفة في هذا الصدد.

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