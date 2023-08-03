الرئيس الإيراني يهنئ بفوز منتخب الناشئة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي برقية للرئيس الإيراني، قدم آية الله ابراهيم رئيسي، التهنئة الى ابناء الشعب الايراني بفوز المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية للناشئين ببطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في اسطنبول بتركيا.

وكتب الرئيس الإيراني في برقية التهنئة: لا شك ان تألق شباب وناشئي بلادنا ونجاحاتهم في مختلف المسابقات العالمية، يشير الى المواهب والقدرات التي يتحلى بها ابناء هذا الوطن، ومن الجدير ان نشهد استمرار انتصاراتهم في سائر الميادين الرياضية من خلال زيادة الدعم لهم.

وشكر الرئيس الإيراني، جميع المصارعين الغيارى والمدربين وجميع المعنيين بالمنتخب الوطني للناشئة، متمنيا لهم جميعا المزيد من النجاح والتوفيق.

هذا وتُوِّج منتخب ناشئة ايران ببطولة العالم بالمصارعة الرومانية التي جرت في تركيا بحصده ميدالية ذهبية واحدة وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

وأقيمت منافسات بطولة العالم بالمصارعة للناشئين في الفترة من 31 تموز/يوليو الى 2 اب/اغسطس في اسطنبول بتركيا.

وحصد الميدالية الذهبية لايران بيام أحمدي في وزن 48 كغم ، ونال الميدالية الفضية أحمد رضا محمديان في وزن 71 كغم فيما احرز البرونزية علي رضا اميري في وزن 45 كغم وامير حسين عبد ولي في وزن 110 كغم.

وفيما يلي ترتيب الفريق: 1- إيران 113 نقطة 2- أذربيجان 108 نقاط 3- جورجيا 96 نقطة 4- الهند 88 نقطة 5- أرمينيا 77 نقطة 6- أوزبكستان 72 نقطة 7- كازاخستان 64 نقطة 8- تركيا 52 نقطة.

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