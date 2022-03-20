المنتخب الإيراني للرماية يفوز بذهبيتان و6 برونزيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فريق ميكس كومباوند الإيراني حقق الفوز بمشاركة جيسا بايبوردي وحسام الدين كوثر في نهائي المسابقة على ماليزيا بواقع 154-145وفاز بالميدالية الذهبية، كما فاز محمد صالح باليزبان بنهائي المسابقة على لاعب من الهند بنتيجة 145 مقابل 126 وفاز بالميدالية الذهبية.

وحقق فريق كومباوند الرجال بحضور حسام الدين كوثر ومحمد صالح باليزبان وحمزة نكوي الميدالية البرونزية في مباراة التصنيف ضد بنجلاديش بنتيجة 232 مقابل 226، كما تمكن فريق الالكومباوند النسائي الإيراني بتكوين جيزا بايبوردي وفيدا حليميان وكوثر خوشنودي كيا من الفوز بميدالية برونزية في مباراة التصنيف مقابل كازاخستان بنتيجة 224 إلى 215.

وفاز حسام الدين كوثر بميدالية برونزية في تصنيف المباريات المركبة للرجال ضد الرماية من الهند بعد تعادل 147-147 . وفازت جيزا بايبوردي بالميدالية البرونزية في مباراة التصنيف المركب ضد ممثل تايلاند بنتيجة 146 مقابل 143.

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