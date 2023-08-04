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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٤٩ ص

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية وشهود عيان، أن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الاطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه.

وفي وقت سابق اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الشهيد الشاب أبو سعن كان من الناجحين في الثانوية العامة هذا العام.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام مخيم طولكرم.

2محمود ابو سعن

/انتهى/

رمز الخبر 1935571

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