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٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:٠٠ ص

أمير عبد اللهيان يغادر إسلام أباد متوجهاً إلى كراتشي

أمير عبد اللهيان يغادر إسلام أباد متوجهاً إلى كراتشي

غادر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إسلام أباد صباح اليوم متوجها إلى كراتشي خلال زيارته لباكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان إسلام آباد صباح اليوم متوجها إلى كراتشي خلال زيارته لباكستان. كراتشي هي المركز المالي والتجاري الرئيسي لباكستان والمدينة الأكبر والأكثر اكتظاظًا بالسكان في هذا البلد.

من المفترض أن يلتقي أمير عبد اللهيان بالحكومة المحلية ورجال الأعمال في هذه المدينة.

وجدير بالذكر أن وزير خارجية بلادنا وصل إسلام أباد مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وخلال هذه الرحلة، أجرى وزير خارجية بلادنا محادثات ثنائية مع وزير خارجية باكستان ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية وقائد جيش هذا البلد.

/انتهى/

رمز الخبر 1935574

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