وزير الخارجية الإيراني يلتقي بقائد الجيش الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد التقى وزير خارجية بلادنا في المرحلة الأخيرة من لقاءاته الرسمية في إسلام آباد، بالجنرال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، مساء الخميس.

وفي هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا ضباط رفيعو الرتب في الجيش الباكستاني، صرح أمير عبد اللهيان، في إشارة إلى لقاءاته مع كبار المسؤولين الباكستانيين والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الرحلة، خاصة في مجال الامني والحدودي، أن دعم الجيش الباكستاني والاتفاقات التي تم التوصل إليها أمر حاسم .

وعبر وزير خارجية بلادنا عن أهمية إنجازات زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى جمهورية إيران الإسلامية قبل أسبوعين، واعتبر الاتفاقات التي أبرمها مع اللواء باقري في مجالي الأمن والحدود. كفصل جديد في التعاون بين البلدين واعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين بشكل أسرع.

ومن جانب اخر ذكر الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني في هذا اللقاء رحلته إلى طهران والاجتماعات التي عقدها مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية واللواء باقري وقادة عسكريين رفيعي المستوى ووزير الدفاع التي جرت قبل أسبوعين، إننا نعتبر أمن إيران أمننا، ونحن جادون للغاية في التعاون مع الدولة الشقيقة إيران في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي هذا الاجتماع، نوقشت مجموعة واسعة من القضايا المختلفة، بما في ذلك التطورات في أفغانستان.

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