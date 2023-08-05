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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:٠٣ ص

تصدير السلع عبر معبر برويزخان بلغ نحو 327 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني

تصدير السلع عبر معبر برويزخان بلغ نحو 327 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني

 اعلن المشرف على دائرة الرقابة الجمركية في محافظة كرمانشاه "علي أصغر عباس زاده" عن تصدير سلع بقیمة 327 مليون و 370 الف و549 دولار إلى خارج البلاد عبر منفذ برویزخان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21مارس 2023).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المشرف على دائرة الرقابة الجمركية في محافظة كرمانشاه "علي أصغر عباس زاده" عن تصدير سلع بقیمة 327 مليون و 370 الف و549 دولار إلى خارج البلاد عبر منفذ برویزخان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21مارس 2023) لیسجل نموا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف "علي أصغر عباس زاده" اليوم السبت : أنه تم خلال هذه الفترة تصدير 327 مليون و370 الف و 549 دولار من البضائع بزنة 872 ألف و491 طن عبر منفذ برویزخان إلى خارج البلاد.

وأضاف أن حجم السلع المصدرة عبر المنفذ في هذه الفترة سجل زيادة بنسبة 25 في المائة من حيث القیمة و 52 بالمائة من حیث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع قائلا: السلع المصدرة عبر منفذ برويز خان الحدودي شملت الفواكه والخضروات، وألواح الصلب، وحديد التسليح البسيط والمضلع، ومبرد المياه، وجميع أنواع البلاط، والمنتجات البلاستيكية، والكعك والبسكويت.

/انتهی/

رمز الخبر 1935604

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