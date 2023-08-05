السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة الأراضي اللبنانية سريعاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت السفارة السعودية في بيانٍ نشرته على "تويتر"، إنّ سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية "تودّ تحذّير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وطالبت السفارة وفق البيان "المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيّد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

وأرفقت السفارة في تغريدتها أرقاماً للتواصل "في الحالات الطارئة".

لكن السفارة لم تحدد المناطق التي يجب الامتناع عن الاقتراب منها، إلا أنّ الرياض قامت، في أول آب/ أغسطس، بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنّب "كافّة أنواع السفر غير الضروري" إلى مناطق في جنوبي لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

ويأتي البيان السعودي رغم الهدوء النسبي الذي سيطر على مخيم عين الحلوة، منذ أمس الأول، بعد اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة في لبنان.

وبدورها، طالبت السفارة الكويتية في لبنان، أمس الجمعة، مواطنيها "التزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، عبر حسابها في "تويتر" إنّ سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية تهيب بمواطنيها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

/انتهى/