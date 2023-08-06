معاون وزير الخارجية الروسي يزور طهران غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان معاون وزير خارجية روسيا سرغئي ريابكوف، سيتجه غدا الاثنين الى طهران، لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين الايرانيين، واستعراض فرص التعاون الثنائي في اطار "مجموعة بريكس"؛ حسب ما افادت به وكالة "ايتار تاس" الروسية للانباء.

وصرح "ريابكوف" لوكالة "ايتارتاس"، بأن زيارته القادمة لطهران تستغرق يومين، وسيجري خلالها مباحثات مع مسؤولي وزارة الخارجية الايرانية، كما سيشارك في ندوة لمناقشة "خطة العمل المشترك الشاملة" (الاتفاق النووي).

واعتبر معاون وزير الخارجية الروسي، ان "التعاون بين موسكو وطهران في الاصعدة الدولية يحظى باهمية، ويربطنا تعاون وثيق مع ايران في هذا الخصوص".

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