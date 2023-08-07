  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٠٤ ص

سوريا ... استشهاد 4 جنود وإصابة آخرين في عدوان صهيوني على محيط دمشق

سوريا ... استشهاد 4 جنود وإصابة آخرين في عدوان صهيوني على محيط دمشق

استشهد أربعة جنود سوريين وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الاثنين إثر عدوان جوي صهيوني جديد استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مصدر عسكري في تصريح صحفي أنه: "حوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وقال المصدر: إن العدوان أدى إلى "استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وشنّت طائرات الاحتلال خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، أدت إلى ارتقاء وإصابة مئات المدنيين السوريين.

/انتهى/

رمز الخبر 1935669

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات