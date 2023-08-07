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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٩ ص

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الياباني في طوكيو

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الياباني في طوكيو

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حسين أميرعبداللهيان، مع نظيره الياباني في طوكيو وتبادل وجهات النظر معه في إطار استمرار لقاءاته الدبلوماسية.

وقبل هذا الاجتماع، أجرى رئيس السلك الدبلوماسي مشاورات ومحادثات مع وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية زار أيضًا المعرض الدائم للتعريف بقدرات إيران التصديرية والمعالم الثقافية والسياحية في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في طوكيو.

كما أجاب أمير عبد اللهيان على أسئلة في مؤتمر صحفي حضره أهم وسائل الإعلام اليابانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1935676

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