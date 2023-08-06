عبداللهيان: التعاون مع سريلانكا آخذ بالنمو لدى المنظمات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التصريح جاء خلال مدونة نشرها وزير الخارجية الإيراني عقب مباحثاته، يوم أمس السبت، في طهران، مع نظيره السريلانكي علي صبري.

وتابع الوزير الإيراني: لقد استضفت السيد صبري وزير خارجية سريلانكا، حيث توصلنا إلى اتفاق حول تصدير الخدمات الفنية والهندسية، والتعاون في المجالات الطبية والسياحية والعلمية والتقنية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أميرعبداللهيان في مدونته على أن إيران لا تواجه أي قيود في مجال تطوير علاقاتها مع الدول الآسيوية.

السيد رئيسي: العلاقات بين بلدينا كانت دائماً بناءة ومتطور منذ انتصار الثورة الإسلامية

وفي سياق متصل، التقى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية السريلانكي السيد، علي صبري، مؤكداً السيد رئيسي أن العلاقات بين البلدين كانت دائما بناءة ومتطورة منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، واعتبر القدرات المتاحة في البلدين بمثابة منصة مناسبة يمكنها الارتقاء إلى مستويات أعلى.

وشدد السيد رئيسي على ضرورة زيادة نشاط اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وسريلانكا، وقال رئيسي: إن دول العالم المختلفة، بما في ذلك سريلانكا، لديها قدرات كبيرة للتقدم، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى نمو وازدهار هذه الدول إذا لم يكن هناك تدخل استعماري أجنبي.

صبري: رأيت بعيني التقدم الذي حققته إيران خلال رحلتي

ومن جانبه قال وزير خارجية سريلانكا، في هذا الاجتماع: "أنه خلال هذه الرحلة، رأيت بعيني التقدم الكبير الذي حققته إيران، بما في ذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا، على الرغم من العقوبات، وهنأ الرئيس وشعب إيران بهذه النجاحات.

وفي إشارة إلى الوجود والأنشطة البناءة للشركات الإيرانية في هذا البلد، أعلن وزير خارجية سريلانكا اهتمام حكومته بتوسيع التعاون مع إيران في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والطبية.

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