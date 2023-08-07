أميرعبداللهيان يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون مع طوكيو في مجال الطب والمعدات الطبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل وزير خارجية بلادنا، حسين أميرعبداللهيان، الذي يزور هذا البلد بدعوة من نظيره الياباني، الآراء مع كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، بخصوص القضايا التي تهم البلدين.

وفي هذا الاجتماع، قيم وزير خارجية بلادنا أهمية العلاقات السياسية بين البلدين والاحترام الثقافي المتبادل بينهما، واعتبر التبرع باللقاحات من قبل الحكومة اليابانية أثناء تفشي كورونا تدبيرا قيما.

واعتبر وزير خارجية بلادنا العقوبات الأحادية للولايات المتحدة غير قانونية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما آلية تعاون الشركات اليابانية في مجال الطب والمعدات الطبية.

كما شرح أمير عبداللهيان في هذا اللقاء التقدم الذي تحرزه بلادنا في مجال التقنيات الجديدة وخاصة في مجال الطب.

ومن جانب اخر أكد كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان، على معارضة الشعب الياباني لأسلحة الدمار الشامل، مشيرًا إلى حضور وزير خارجية بلادنا في الذكرى 78 لقصف هيروشيما وناغازاكي.

وأكد على أهمية التعاون بين الدول، خاصة في مجالات الطب، معربا عن ارتياحه للتقدم الذي تحرزه بلادنا في مجال التقنيات الطبية الجديدة.

وأعرب كاتسونوبو كاتو عن أمله في أن يتم تعزيز التعاون بين البلدين بشكل مناسب بسبب العلاقات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع، القضايا المتعلقة بالقوى العاملة الإيرانية والتعاون في المجالات القنصلية.

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