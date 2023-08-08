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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٠٤ ص

رئيس البرلمان الفيتنامي يصل إلى طهران

رئيس البرلمان الفيتنامي يصل إلى طهران

وصل قبل دقائق رئيس البرلمان الفيتنامي والوفد المرافق له الى طهران وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانيةالايرانية الفيتنامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل فونغ دينه هو، رئيس البرلمان الفيتنامي والوفد البرلماني المرافق له، إلى مطار مهر أباد في طهران قبل بضع دقائق، وكان في استقباله رسميًا حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي و رحيمي جهان ابادي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الفيتنامية.

وزار رئيس البرلمان الفيتنامي إيران لعقد اجتماعات برلمانية واقتصادية، ومن المفترض ان يتم توقيع مذكرة تعاون مع محمد باقر قاليباف، كما انه سيلتقي برئيس الجمهورية ووزراء الاقتصاد في البلاد.ومن خطط سفره الاخرى هو الحضور في احتفال الذكرى الخمسين للعلاقات الإيرانية الفيتنامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1935713

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