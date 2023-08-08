باکستان بصدد زیادة استیراد الکهرباء من ایران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعتزم الحكومة الباكستانية في أحدث خطوة توسيع التعاون الثنائي في قطاع الطاقة وزيادة استيراد الكهرباء من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي رفيعة المستوى برئاسة السيناتور "محمد إسحاق دار" في إسلام أباد والذي عقد بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، بمن فيهم وزراء الطاقة والنفط والإعلام والتجارة والصناعات؛ تم بحث مشروع شراء 104 ميغاوات من الكهرباء من ايران.

وأعلن وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، خلال زيارته الرسمية لباكستان الأسبوع الماضي، أنه أجرى مباحثات مهمة مع نظيره الباكستاني حول مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني إلى باكستان والذي يخدم استكماله مصلحة البلدين.

یذكر أن خط بولان - غبد لنقل الكهرباء الى باكستان بدأ تشغيله خلال العام الجاري بحضور رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شریف وبالتزامن افتتح أول سوق في الحدود المشتركة مع باكستان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

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