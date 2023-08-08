إسلامي: إيران مستعدة لتصدير مشتقات الماء الثقيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محمد إسلامي في تصريحات متلفزة، عن إنجازات منظمة الطاقة الذرية الجديدة في مجال الليزر وقال: "في مجال الليزر ، نستخدم مزيجًا من الليزر والتكنولوجيا البيولوجية بإستخدام مشتقات الماء الثقيل التي تستخدم في العقاقير المفسدة".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية: "طبعا ان هذه العملية الآن في مرحلة الإختبار وهذا العمل خلق الأمل في أن نتمكن من توسيع هذه التكنولوجيا".

وتابع: "مشتقات الماء الثقيل من أحدث الإنجازات التي دخلت فيها الدول المتقدمة، والتي لايتجاوز عددها اثنين أو ثلاث دول، والآن نحن من هذه الدول وعلى استعداد لتصدير هذه المشتقات إلى دول أخرى أيضًا ".

/انتهى/