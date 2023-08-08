  1. الدولية
  2. أفريقيا
٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٣:٤٥ م

وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

أفادت وسائل الإعلام بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وزارة الخارجية في النيجر في رسالة موجّهة إلى ممثلية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي: "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها "إكواس" لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".

وأعلنت "إيكواس" في 30 يوليو الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي العسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

ورفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر الخميس الماضي العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

المصدر: ا ف ب

رمز الخبر 1935737

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات