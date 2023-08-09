رئيسي: زيارة رئيس البرلمان الفيتنامي الى طهران تعتبر نقطة تحول في تطور العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، في لقاء مع رئيس البرلمان الفيتنامي والوفد المرافق له في إشارة إلى تاريخ العلاقات الإيرانية الفيتنامية الممتد على مدى 50 عاما، روح الاستقلال والمطالبة بالحق السمات المشتركة بين البلدين.

وفي إشارة إلى التقدم الكبير الذي حققته إيران في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والإنتاج والصناعة رغم التهديدات والعقوبات، أشار الرئيس إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الأمة الإيرانية لتحييد هذه العقوبات من خلال التركيز على نمو الإنتاج والتجارة، وقال: لم تتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وفيتنام إلى حد علاقات فيمابين في مجال الدبلوماسية، ويمكن أن تكون هذه الرحلة نقطة تحول في تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير العلاقات البرلمانية .

واعتبر رئيسي أن تطوير العلاقات بين البلدين مهم في مجال التعاون الإقليمي والدولي، وأوضح: "إن تطوير العلاقات بين البلدين قد لا يكون ممتعًا لبعض الحكومات، لكن المهم هو الإجراءات ستكون فعالة لتأمين مصالح البلدين والشعبين ".

ومن جانب اخر اشار رئيس البرلمان الفيتنامي في هذا اللقاء الى تحيات الرئيس الفيتنامي ورئيس الوزراء الفيتنامي الحارة إلى رئيسي، ووصف الإنجازات العظيمة التي حققتها الأمة الإيرانية بأنها مثيرة للإعجاب وملهمة للأمة الفيتنامية رغم العقوبات الغربية القاسية. وأضاف أنه تم تنفيذ اتفاقيات جيدة في المجالين البرلماني والتجاري الثقافي والتعليمي والاستثماري والقضائي من أجل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتابع رئيس البرلمان الفيتنامي بالقول إن نصف قرن من العلاقات الجيدة بين البلدين هو أساس جيد لتحديد الأهداف والتخطيط لخمسين عاما من علاقات أفضل في المستقبل، معربا عن أمله في أن تكون زيارة الرئيس الإيراني إلى فيتنام ستسرع رسم خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين البلدين.

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