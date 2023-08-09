رئيس البرلمان الفيتنامي والوفد المرافق له يزورون متحفاً للبرلمان الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس البرلمان الفيتنامي والوفد المرافق له برفقة رئيس مجلس الشورى الإسلامي بزيارة متحفاً للبرلمان الايراني.

وتفقد رئيس البرلمان الفيتنامي والوفد المرافق له جهات مختلفة من متحف البرلمان، بما في ذلك الصحن القديم، ومعرض كمال الملك، ومعرض رجال، وسرسرا والتماثيل.

وقام محمد حسن خليلي، مدير متحف المجلس، أثناء مرافقته لهذه المجموعة، بتعريفهم بأجزاء المتحف المختلفة. وقدم شروحات عن المبنى القديم للمجلس وتاريخه وأعمال المتحف.

ومن جانب اخر أعرب رئيس البرلمان الفيتنامي عن سعادته بجهود وأهمية الحفاظ على الأعمال الثقافية والتاريخية الإيرانية في متحف البرلمان، وثمن جهود الايرانيين للاهتمام بالمراكز التاريخية والثقافية الإيرانية .

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