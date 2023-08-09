قائد البحرية الإيرانية: تحركات الأمريكيين في الخليج الفارسي تدل على خوفهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار قائد القوات البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حديث صحفي، إلى مهمة المجموعة البحرية الـ86 حول العالم، قائلاً: "ان هذه المهمة افشلت جميع حسابات الأعداء وتحولت بالتأكيد إلى مشكلة بالنسبة لهم".

وأضاف: "اليوم قدعجز الأعداء امام إيران وبالتأكيد ان محاولاتهم لإظهار الآخرين كالضعفاء، وأن أسطولنا البحري لم يحقق أى انجاز فشلت بالكامل ووجهنا صفعة قوية لهم".

وبشآن تحركات الأمريكيين الاخيرة في الخليج الفارسي، قال قائد البحرية في الجيش: "ان هذه التحركات بالتأكيد علامة على خوفهم ولا شك في ذلك. اليوم وبفضل الله، فإن نظامنا المقدس في المجتمع الدولي وخاصة في المنطقة تحولت إلى محور للتآزر والرفقة والتنسيق والتعاطف".

يذكر انه استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قائد وطاقم وعائلات المجموعة البحرية 86 التابعة للجيش، أشاد من خلاله بأداء هذه القوة واعتبر مهمة هذه المجموعة فخرا كبيراز

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