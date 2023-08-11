رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة استخدام القدرات الشعبية لتنمية سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار السيد ابراهيم رئيسي خلال خطابه في اجتماع خاص لأعضاء مجلس التنمية الاستراتيجية لمحافظة سيستان وبلوشستان إلى الخدمات المتميزة التي تم تقديمها خلال الثورة الإسلامية لتنمية هذه المحافظة وازدهارها، وأكد على ضرورة استمرار هذه الخدمات وقال: "استخدام القدرات المتميزة والمواهب الشعبية من أجل تسريع عملية التنمية في المحافظة ، ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام".

واعتبر الرئيس الإيراني أنه من الضروري تفويض صلاحيات خاصة إلى محافظ سيستان وبلوشستان لحل المشاكل والنهوض بشؤون المحافظة، مؤكدا على استمرار التنسيق بين جميع مديري المحافظة لحل المشاكل.

في هذا الاجتماع ، تم تمويل مشاريع المياه للمحافظة ، ومتابعة القروض المتعلقة بخط سكة حديد زاهدان - تشابهار ، وتسريع مشاريع خلق فرص العمل بما في ذلك تفعيل مناجم المحافظة، وتخصيص الأموال لتطوير الأنشطة الثقافية، وكذلك التنسيق والتخطيط لعقد اجتماعات لخلق التآزر بين المناطق الحرة والمحافظة ولجنة تنمية سواجل مكران.

وكان أيضا من بين الأمور التي تم التأكيد عليها الإسراع في معالجة القضايا الناجمة عن أحداث العام الماضي في زاهدان ودفع تعويضات للمصابين.

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