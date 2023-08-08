رئیس البرلمان الفيتنامي: ايران تلعب دوراً هاماً في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشاد رئیس البرلمان الفيتنامي "فونغ دين هيو"، بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية، "الرئیسي" في المنطقة، خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم الثلاثاء بين اعضاء الوفد البرلماني الفيتنامي مع نظرائهم الايرانيين برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف".

ولفت رئيس مجلس النواب الفيتنامي، الى أن أسواق بلاده مفتوحة أمام السلع الايرانية، كما تطلع بان تشكل زيارته والوفد المرافق للجمهورية الاسلامية الايرانية، انطلاقة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ولفت"دين هوئي"، بأن زيارته الحالية الى طهران هي الاولى بالنسبة لرئيس برلمان فيتنامي منذ 25 عاما مضت؛ وقال : ان تزامن هذه الزيارة مع الذكرى السنوية الـ 50 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين ايران وفيتنام، تعدّ منعطفا في مسار تنمية العلاقات بين مجلس الشعب الفيتنامي ومجلس الشورى الاسلامي.

وشدد هوئي على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، هي الدول الصديقة التقليدية بالنسبة لدولة فيتنام، معربا عن امله في التوصل الى توافقات على امتداد زيارته والوفد المرافق لطهران، بهدف ترسيخ المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وذلك نظرا للامكانات والطاقات المتوفرة في كلا البلدين.

وتابع رئیس مجلس الشعب في جمهورية فيتنام، انه الجهود الهادفة الى تعزیز التعاون البرلماني بين البلدين، لا تحدّها اي قيود، وقال : اننا نأمل في أن تؤدي هذه الزیارة توسيع العلاقات الثنائية.

وبحسب المسؤول الفيتنامي الرفيع، "يبلغ حجم التبادل التجاري بين طهران وهانوي، نحو 150 مليون دولار سنويا"؛ مؤكدا بانه مستوى متدن للغاية نظرا للطاقات التي يحظى بها البلدان.

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