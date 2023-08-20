قاليباف: لن نسمح أن تتحول إيران إلى الفناء الخلفي للمستبدين من جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد باقر قاليباف خلال خطابه في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم الأحد إلى ذكرى انقلاب 19 أغسطس عام 1953، وقال: "إن ذكرى الانقلاب المشين في 19 أغسطس عام 1953، يذكرنا بالأيام السوداء التي تغلبت فيها إرادة السياسيين الأجانب وأجهزتهم الأمنية على إرادة الشعب الإيراني ورجال الدولة في البلاد".

وأضاف: "لكن اليوم إرادة الشعب الإيراني قدأحبطت مؤامرات الأعداء والقوات المسلحة للبلاد، بما فيها حرس الثورة الإسلامية وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قاموا بتيئيس الأعداء مستندا إلى دعم الشعب".

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "ان الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن المشاعر والأفعال المعادية لأمريكا في جميع أنحاء العالم هي نتيجة مباشرة للسلوك الإجرامي لتلك الإدارة ضد الدول المظلومة والمضطهدة في العالم".

وتابع: "صحوة الأمم وشعار الموت لأمريكا هو نتيجة سنوات من النهب والانقلابات والعقوبات اللاإنسانية والحرب والغزو الثقافي من قبل الإدارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم".

وشدد قاليباف بقوله: "إن الشعب الإيراني مستيقظ ولن يسمح بأن تتحول إيران إلى الفناء الخلفي للمستبدين في العالم، بعون الله تعالى وبقوة شبابه".

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