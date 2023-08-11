سرايا القدس- كتيبة طولكرم: مجاهدونا سطروا صفحة من صفحات العز في وجه العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت "كتيبة طولكرم" في بيان لها: "لقد خاضت سرايا القدس - كتيبة طولكرم فجر اليوم اشتباكات عنيفة وعمليات تصدي على أكثر من محور ضد قوات الاحتلال التي حاولت احكام سيطرتها على مخيم طولكرم".

وأضافت: "تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه وعزم مجاهدينا على خوض اشتباكات على عدة محاور أمطرت فيها قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية ومباشرة من الرصاص".

وتابعت سرايا القدس- كتيبة طولكرم: "تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات ومنها عبوة (سيف1) شديدة الانفجار، محققين إصابات مباشرة في آليات الاحتلال".

وأردفت قائلةً: "تمكن جندنا من استهداف قوات الاحتلال على محور الدعمه بصليات كثيفة من الرصاص واشتبكوا مع قوات الاحتلال المتمركزة في المكان".

وقالت "كتيبة طولكرم": "بعون الله وتوفيقه وعزم مجاهدينا وكافة الأحرار وبأسهم وصبرهم في ميدان العزة والفداء خرج جيش الاحتلال كالعادة ذليلاً دون أن يحقق أي من أهداف عدوانه الغادر بحق أبناء شعبنا".

ونعت سرايا القدس- كتيبة طولكرم شهيد الواجب الشهيد البطل/ محمود الجراد، الذي ارتقى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.



المصدر: فلسطين اليوم