الصادرات الإيرانية إلى العراق تبلغ 2.797 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "ربيهاوي" أوضح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع تشاوري لأعضاء الغرفة المشتركة للتجارة بين إيران والعراق، أن 53% من الصادرات الإيرانية إلى العراق كانت عبارة عن سلع استهلاكية ذات قيمة مضافة، بينما شكلت السلع الوسيطة 42%، والسلع الرأسمالية 3.95%.

وبحسب هذا المسؤول، فقد تصدرت قطاعات الصناعة، والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية، والزراعة قائمة الصادرات الايرانية الى العراق في غضون الفترة ذاتها.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة المشتركة للتجارة بين إيران والعراق "يحيى آل إسحاق"، أن إيران تتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري مع العراق وصولا الى 20 مليار دولار سنويا؛ واشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعديل السياسات النقدية.

وأوضح ال اسحاق، أن حجم صادرات السلع الایرانیة وبما يشمل الغاز الى العراق، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 3.750 مليار دولار، مقابل 4.579 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.