رئيس الجمهورية: جميع الأموال المفرج عنها في الخارج تستخدم في دعم الإنتاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر رئيس الجمهورية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج إنجازا دبلوماسيا مشرفا وقيما ومتماشيا مع المصالح الوطنية مقابل دبلوماسي الإستجداء، مؤكدا على انفاق هذه الأموال في سبيل دعم الإنتاج.

وقال السيد ابراهيم رئيسي: "ان الإنجازات المرتبطة بالأمن القومي والمصالح الوطنية لا ينبغي ربطها بالمصالح الحزبية والفئوية"، مضيفا: "اليوم المهم بالنسبة لهذه الموارد المالية هو كيفية إنفاقها، حيث يجب ان تنفق كل هذه الموارد في دعم الإنتاج والمشاريع الاقتصادية المستهدفة لنمو الإنتاج في البلاد".

كما أعرب رئيس الجمهورية عن تعازيه ومواساته مرة أخرى لأسر الشهداء والمصابين في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الأحد في مرقد شاهجراغ(ع) في شيراز، مشيدا بالمشاركة العظيمة لاهالي المدينة في مراسم تشييع جثمان شهيدي هذا الهجوم الإرهابي.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، قال السبت الماضي، إن سلطات كوريا الجنوبية أفرجت عن جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة لديها، وسيتم تحويلها إلى مصارف إيرانية في قطر

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