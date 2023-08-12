الشرطة الإيرانية تعتقل عنصرین من زمرة أنصار الفرقان الإرهابية بقصرقند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد دوست علي جليليان: "انه عقب استشهاد وإصابة عناصر الباسيج في مدينة قصرقند أجرينا رصد استخباراتي دقيق ومتخصص، وعلمنا بأن عنصرين من جماعة أنصار الفرقان الإرهابية يتنقلون في محور "تيلنغ" في مدينة قصرقند بسيارتين".

وأضاف قائد الشرطة: "بعد رصد تصرفات وتحركات هذين الشخصين بشكل مستمر، قمنا بإعتقالهما من خلال عملية استخباراتية دقيقة ومنسقة".

وتابع: "انه بعد إجراء التحقيات الاولية، تبين أن هذين الشخصين الحاملين للجنسية الإيرانية، قاما بقتل وجرح عدد من عناصر الباسيج في مدينة قصرقند أمس الجمعة في هذه المنطقة".

وفي الختام أشار العميد جليليان إلى حجز سياراتهما وتقديمهما إلى الجهات القضائية، وقال: "بحسب القرائن التي تم الحصول عليها، فإن اعتقال أعضاء آخرين في هذه الزمرة الإرهابية على جدول أعمال ضباط الشرطة".

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