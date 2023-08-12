زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة دزفول في محافظة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت، مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع فجر اليوم السبت في الساعة 3:57 بالتوقيت المحلي على عمق 16 كيلومترا .

ومركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.50 والطول الشرقي 49.02 درجة.

ووقع هذا الزلزال على بعد 17 كم من مدينة سالند بمحافظة خوزستان.

ولم ترد، حتى الآن، أي تقارير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.

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