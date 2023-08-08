مخبر: إيران تتابع قضية حقوقها المائية من نهر هيرمند وفق المعاهدات الدولية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر" : ان الحكومة الايرانية ماضية في جهودها، وفقا للمعاهدات الدولية، بهدف استعادة حق ايران من نهر هيرمند الحدودي مع افغانستان.

"مخبر"، قال ذلك خلال اجتماع تراسه اليوم الثلاثاء، لمناقشة السبل الكفيلة بتوفير مياه الشرب للمواطنين في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) وحل المشلكة الناجمة عن عدم الافراج عن حصة ايران من نهر هيرمند الحدودي بهذا الشان.

واضاف : ان الحكومة ستتخذ القرارات اللازمة من اجل التسريع في وتيرة تشغيل منظومة جديدة لتوفير المياه في هذه المحافظة.

ومضى الى القول : ينبغي على المسؤولين، فضلا عن الجهود التي تبذلها الخارجية لاجل استعادة حق ايران من نهر هيرمند، ان يعلموا على تمويل مشاريع مدّ المياه الى محافظة سيستان وبلوجستان، والانتقال من الظروف الطارئة الحالية الى الوضع الطبيعي من حيث امكانية حصول المواطنين على القدر الكافي من الماء.

وكلّف النائب الاول لرئيس الجمهورية، وزير الخارجية وسفير الجمهورية الاسلامية لدى افغانستان، لاجراء مباحثات ومتابعات قانونية بهدف الافراج عن حصة الشعب الايراني من نهر هيرمند.

انتهى