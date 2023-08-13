الرئيس الإيراني يدعو لالقاء القبض على كل المتورطين في الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ ، أكد الرئيس الايراني،اية الله السيد ابراهيم رئيسي، في مكالمات هاتفية مع وزير الداخلية ومحافظ فارس، على استخدام كافة الامكانات الطبية لعلاج الجرحى ، وكذلك سرعة ملاحقة واعتقال مرتكبي هذه الجريمة .

وكلف رئيسي وزير الداخلية بالتحقيق في الجوانب الأمنية لهذه القضية بأسرع وقت ممكن وتقديم تقرير بالنتيجة.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحديد ومعاقبة جميع المتورطين في هذه الجريمة.

كما أعرب رئيسي عن تعازيه لضحايا أسر الشهداء في هذا الحادث الإرهابي ، وطالب محافظ فارس بالتأكد من استخدام كافة الامكانات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

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