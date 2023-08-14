اعتقال 4 اشخاص يشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح حجة الإسلام والمسلمين موسوي أحدث التطورات في قضية الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ الليلة الماضية، قائلا: "انه تم اعتقال 4 أشخاص يشتبه بهم على صلة بهذا الحادث ويجري حاليا التحقيق معهم".

وأضاف: "ان الإرهابي الرئيسي الذي بدأ إطلاق النار في المرقد واعتقل على الفور، تم تسليمه إلى المحقق لاستجوابه والتحقيق فيه مستمر".

وصرح رئيس جهاز القضاء في محافظة فارس: "انه للأسف، حالة أحد المصابين في حادثة الليلة الماضية حرجة".

يذكر انه نفذ ارهابي مسلح مساء امس الأحد، عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي هجوما ارهابيا على مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز الايرانية، حيث حاول اقتحام المرقد من جهة باب المهدي وتمت مواجهته من قبل قوات أمن المرقد.

وافادت السلطات المحلية انه تم القاء القبض على احد الارهابيين بعد ان قام باطلاق النار على الحراس والزوار المتواجدين في المكان، بينما لاذ الارهابي الآخر بالفرار.

وقال محافظ فارس في تصريح له حول الحادث: "ان الحادث الارهابي في مرقد شاهجراغ‌‌ (عليه السلام) اسفر عن شهيد و ٧ جرحى حتى الآن".

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