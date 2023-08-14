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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٧:١٦ م

عموئي: اعضاء لجنة الأمن القومي النيابية ستزور موقع الهجوم الإرهابي في شيراز

عموئي: اعضاء لجنة الأمن القومي النيابية ستزور موقع الهجوم الإرهابي في شيراز

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي في ايران، "ابو الفضل عموئي"، ان هيئة تضم اعضاء من اللجنة النيابية ستقوم بزيارة ميدانية لموقع الهجوم الارهابي الذي استهدف امس، مزار "السيد شاه جراغ" عليه السلام في مدينة شيراز (مركز محافظة فارس – جنوب غرب).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انع في تصريح للصحفيين حول اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الاثنين، اشار "عموئي" الى مناقشة الحادث الارهابي في شيراز من قبل اعضاء اللجنة.

واضاف، انه بعد استعراض المستجدات خلال الاجتماع، تقرر بان تتوجه هيئة من اعضاء اللجنة النيابية الى شيراز لإجراء لقاءات مع المسؤولين المعنيين، ورفع تقرير الى مجلس الشورى الاسلامي في هذا الشان.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء امس الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (عليهما السلام)، الى استشهاد شخص واحد واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

وكان هذا المزار المقدس، قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة اكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام على ارهابيين اثنين لقاء تورطهما في هذه الجريمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1935923

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